Meer dan 400.000 VW-rijders stappen in groepsvordering in Duitsland

De groepsvordering die consumentenorganisaties in Duitsland hebben opgestart tegen de sjoemelsoftware in Volkswagen-voertuigen, heeft de kaap van 400.000 deelnemers overschreden. Dat heeft de Duitse federatie van consumentenorganisaties, Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV), meegedeeld. De groepsvordering werd begin november ingediend door de VZBV. Volgens de federatie heeft Volkswagen moedwillig zijn klanten schade toegebracht door sjoemelsoftware te installeren in dieselwagens, waardoor die minder vervuilend leken dan ze in het echt waren. Ze wil dat VW schadevergoedingen betaalt.

Intussen hebben meer dan 401.000 eigenaars van VW-voertuigen zich bij de groepsvordering aangesloten, luidde het vandaag. Het proces zou in de loop van dit jaar starten, maar er ligt nog geen datum vast.







Het Duitse autoconcern, dat het verzoek ongefundeerd acht, gaf in 2015 toe wereldwijd 11 miljoen dieselvoertuigen te hebben uitgerust met sjoemelsoftware, waarvan 2,4 miljoen in Duitsland.

“Dieselgate” kostte het concern al meer dan 28 miljard euro (door onder meer terugroepacties en gerechtelijke procedures), maar het grootste deel daarvan werd betaald in de Verenigde Staten.

Bron: Belga