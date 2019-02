Lefevere verontschuldigt zich en belooft gedragstraining

Deceuninck – Quick-Step heeft zich in een persbericht verontschuldigd voor de druk besproken pose van Iljo Keisse in Argentinië. Teambaas Patrick Lefevere biedt zijn excuses aan aan “alle vrouwen, fans en sponsors”. Alle renners en stafleden van de formatie zullen in de nabije toekomst gedragstraining volgen “om er zo voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt”. Keisse kwam in de rand van de Ronde van San Juan in een mediastorm terecht nadat hij op een wel erg suggestieve wijze achter een vrouw was gaan staan voor een foto. De vrouw diende daarvoor klacht in bij de politie, maar die zou volgens Argentijnse media de zaak geklasseerd hebben. De renner, die zich uitvoerig verontschuldigde, werd uiteindelijk door de organisatoren uit koers gezet.

“Het team zou zich oprecht willen verontschuldigen voor de gebeurtenissen van de voorbije dagen”, klinkt het vrijdag in een persbericht. “In de eerste plaats aan de vrouw die betrokken was in dit spijtige incident, maar ook aan alle vrouwen, fans en sponsors.”







“We zien dit soort gedrag niet door de vingers. Wederzijds respect behoort tot de kernwaarden van ons team en daar was hier duidelijk geen sprake van. Iljo erkent dat hij een fout heeft gemaakt en neemt de volle verantwoordelijkheid voor zijn daden.”

“Als team zijn we ons ervan bewust dat het belangrijk is dat we onze renners opvoeden en dat we ervoor zorgen dat ze respect tonen aan iedereen. Van de voorbije gebeurtenissen hebben we al geleerd en daarom zullen we specifieke gedragstrainingen invoeren voor al onze renners en stafleden, om er zo voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. We bieden nogmaals onze excuses aan voor dit betreurenswaardig incident.”

bron: Belga