Dodental na schipbreuk voor kust van Djibouti opgelopen tot 58

Het dodental na het ongeluk met twee boten voor de kust van Djibouti dinsdag is opgelopen tot 58. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Eerder was er sprake van 52 doden. De schipbreuk gebeurde dinsdag ongeveer een half uur nadat de overbeladen boten volgens de IOM bij woelige zee uit Godoria waren vertrokken, met bestemming Jemen. Hoeveel mensen precies aan boord waren, is nog onduidelijk. Een overlevende schatte het aantal mensen op zijn boot op 130. Vijftien overlevenden, voornamelijk Ethiopiërs, konden gered worden. Op de zeestraat Bab el Mandeb tussen Djibouti en Jemen varen boten met vluchtelingen van de oorlog in Jemen in de ene richting, en in de andere richting boten met Afrikanen op zoek naar werk op het Arabische schiereiland.

Bron: Belga