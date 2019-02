Commotie rond fotoshoots met dolfijnen in Boudewijn Seapark

Er is commotie ontstaan rond een Facebookbericht van Boudewijn Seapark dat fotoshoots met dolfijnen aanprees, als valentijnstip. Oud-gemeenteraadslid Sammy Roelant dringt aan om een proces-verbaal te laten opstellen. Ook de stad Brugge bekijkt of er acties kunnen ondernomen worden. Boudewijn Seapark zette het bericht eerder deze week op Facebook. De reacties waren, zacht uitgedrukt, heel gemengd en het bericht verdween kort later. “We laten niet toe dat onze Facebookpagina een kanaal wordt om mensen lastig te vallen. De vele mensen die positief reageerden op het berichtje over op de foto gaan met een dolfijn, werden gisteren rechtstreeks aangevallen. En dit willen we uiteraard niet”, aldus Geertrui Quaghebeur van Boudewijn Seapark.

Het bericht is verwijderd maar iedereen die wenst kan nog altijd op de foto met een dolfijn voor 100 euro. “Het bericht was geen valentijnsactie of -promotie. We posten regelmatig dingen over het park alsook over de zaken die we aanbieden. We bieden dit al heel lang aan. Het was een informatief berichtje dat je bij ons op de foto kan met een dolfijn en dat dit een leuke tip is als Valentijnscadeautje.”







Oud-gemeenteraadslid Sammy Roelant reageerde onthutst en vroeg luidop of de politie geen proces-verbaal kan opmaken voor dierenmishandeling. Hij schreef ook een brief aan bevoegd schepen Mathijs Goderis (sp.a). “Dolfijnen zijn immers gevoeliger voor aanrakingen dan mensen. Aanrakingen brengen ook risico’s voor huidbeschadiging mee en bovendien wordt het strekken om aan te raken van nature als een bedreigende aanval gezien, dus ook vanuit het veiligheidsoogpunt is dit geen goed idee.”

Schepen Goderis had de actie ook gezien. “Ook ik was gechoqueerd. Dit is niet meer te verantwoorden. Het park valt onder de wet rond de erkenning van dierentuinen uit 1998 die aanraadt om contact te vermijden, tenzij voor een beperkte periode en onder toezicht. Maar er komt een nieuwe wet aan”, aldus Goderis.

“De argumenten die Roelant aangeeft kloppen en zijn ook al ruim wetenschappelijk beschreven. We kijken welke stappen we kunnen ondernemen, met onze diensten, door vaststellingen te doen, door overleg met Boudewijn Seapark en we hebben ook contact met de Vlaamse Departement Leefmilieu. De politie kunnen we enkel inschakelen bij dringende en ernstige verwaarlozing of mishandeling”, aldus Goderis die vindt dat Boudewijn Seapark moet evolueren naar een soort marien centrum. “Ik pleit niet voor de afschaffing, wel voor een stop op dit soort circusacts”, besluit hij.

bron: Belga