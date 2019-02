Albert II gaat in cassatie tegen DNA-test

Koning Albert II tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie tegen het bevel van het Brusselse hof van beroep om een DNA-test te laten afnemen in de zaak van Delphine Boël, die zegt zijn dochter te zijn. Dat melden zijn advocaten Alain Berenboom en Guy Hiernaux vandaag. Eind oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan. Woensdag gaven de advocaten van Delphine Boël nog te kennen dat koning Albert II zich nog steeds niet aan een DNA-test had onderworpen.

De advocaten van koning Albert II melden vandaag dat ze cassatie aantekenen tegen de beslissing van het hof van beroep. “Omdat het geschil leidde tot twee diametraal tegengestelde beslissingen van de rechtbank in eerste aanleg en het hof van beroep, heeft Z.M. koning Albert II een advies gevraagd aan meester Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie.” Zij was van mening dat een cassatieberoep gerechtvaardigd was, klinkt het.







“Z.M. koning Albert II zal zich niet aan een DNA-analyse onderwerpen zolang het Hof van Cassatie zijn arrest niet heeft gewezen. Volgens zijn raadgevingen werkt het cassatieberoep immers opschortend wat de DNA-test betreft”, aldus de advocaten.

bron: Belga