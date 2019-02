WOW! Kijk wat de kou doet met het haar van dit meisje…

Door de polaire vortex is het momenteel bibberen en beven in de Verenigde Staten. Het gaat er zo hard aan toe dat zelfs kapsels het niet meer uithouden.

De polaire vortex houdt nog steeds lelijk huis in het Midwesten van de VS. Op sommige plaatsen worden temperaturen gemeten tot -49 graden Celsius. Het genadeloze koudefront eiste al zeker 21 levens in de Verenigde Staten.

Edward Scissorhands







Maar gelukkig brengen dergelijke vriestemperaturen ook leuke taferelen met zich mee. Taylor Scallon woont in Iowa, waar het momenteel -17 graden is. Toen ze de kou even trotseerde, gingen haar haren spontaan stijf staan.

Ze plaatste een video en enkele foto’s van het grappige zicht op Twitter. Mensen kwamen niet meer bij van het lachen en vergeleken haar met Edward Scissorhands en Cameron Diaz in ‘There’s Something About Mary’. Kijk zelf maar.