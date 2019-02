Vijf onderwerpen om te vermijden na de seks

De knuffelsessie na de seks is een van de meest intieme momenten in je relatie. Naakt, bezweet, uitgeput: jullie zijn beiden extreem kwetsbaar. En tegelijk spelen die hormonen met je inschattingsvermogen. Je denkt misschien dat dit het uitgelezen ogenblik is om het over moeilijke onderwerpen te hebben, maar nee.

Na de seks zijn je gevoelens en je brein zo in de war, dat het bijna onmogelijk is om over al te gevoelige onderwerpen te praten. Ofwel zal je partner overdreven emotioneel reageren, ofwel niet oprecht. Je wil dat wondermooie moment immers niet om zeep helpen. Dus hoe verleidelijk het ook is, vermijd deze onderwerpen tijdens de pillow talk.

Kritiek op de prestatie







Geef alleen kritiek als die opbouwend is en de ander erom vraagt. Alle andere kritische opmerkingen laat je best achterwege. Seks kan je tenslotte niet beoordelen op een schaal van 1 tot 10. Doe je dat wel, dan is de kans groot dat jullie in de toekomst minder onbezorgd en open kunnen zijn. Wat dan weer leidt tot slechtere seks. Je merkt het al: gewoon niet doen. Hetzelfde geldt trouwens voor uiterlijke kritiek. Doe. Het. Niet.

Bestaande ruzies heropenen

Er is absoluut niets mis met wat ruzie van tijd tot tijd, integendeel, het is zelfs nodig in een relatie. Maar weet je moment te kiezen. Praat over serieuze onderwerpen op een moment dat jullie beiden tijd hebben en niet kwetsbaar zijn. Ruzie als pillow talk maakt alleen maar een einde aan het geknuffel en brengt je geen stap verder.

Eerdere seksuele ervaringen bespreken

Waarom dacht je zelfs dat dit een goed idee was? Het is helemaal oké om het met je partner over eerdere seksuele relaties te hebben, maar niet net na de seks. Dat wekt de indruk dat je hem of haar met je ex vergelijkt en dat mag nooit de bedoeling zijn. Vraag ook niet waar de ander een bepaald standje heeft geleerd, want je wil het antwoord waarschijnlijk niet weten.

Seks als wapen

Probeer seks niet te gebruiken als een manipulatiemiddel. Veel kans dat de ander zich daardoor gebruikt zal voelen, zelfs al is dat niet noodzakelijk de bedoeling. Seks helpt voor veel dingen, maar zorgt er niet voor dat de ander bij wijze van wonder van mening verandert. Dus gebruik je lichaam en intieme delen niet als wapen, want eerlijk, dat is gewoon wansmakelijk.

Toekomstplannen

Praten over waar jullie relatie naartoe gaat, is geen ideale pillow talk. Is het voor jou belangrijk dat je weet waar je staat vooraleer je intiem bent met iemand? Zorg dan dat jullie het daar voor de seks over hebben. Dan voelt niemand zich gebruikt en weet je wat je kan verwachten. Seks is geen wondermiddeltje voor commitment, vergeet dat niet.