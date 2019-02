nog t.e.m. 3/02

Nog tot zondag loopt in de Gentse Vooruit de allereerste editie van het festival Women and Children First, dat ons wil doen nadenken over de privileges die we hebben – of net niet hebben. Artiesten van alle pluimage dragen hun steentje bij aan het debat: met een gesprek over feminisme, een breisessie vol verhalen, een staaltje zweterig danstheater of een wandeling door Gent vertellen ze over feminisme, de waarde van handenarbeid, de stereotype voorstelling van de man en nog heel wat andere boeiende onderwerpen.

