VIDEO. Zou jij vergeten geld aan bankautomaat teruggeven aan eigenaar?

Stel dat iemand voor je aan de bankautomaat zijn net afgehaalde geld per ongeluk in de gleuf laat zitten. Zou je hem of haar daarop wijzen? De heren van het YouTube-kanaal ‘Bondgenoten’ namen de proef op de som.

Het klinkt verleidelijk, een briefje van twintig euro uit de gleuf van een bankautomaat zien steken. Maar eigenlijk weet je goed genoeg dat het geld niet van jou is en hoor je het gewoon netjes af te geven aan de rechtmatige eigenaar. En al zeker als je weet van wie het is en die persoon nog in de buurt is.

Ach, de mensheid







In de praktijk blijkt echter dat de meeste mensen jammer genoeg niet zo begaan zijn met elkaar. Benjamin en Jaap van YouTube-kanaal ‘Bondgenoten’ zagen hoe hun twintig euro keer op keer gestolen werd, ook al wisten de daders maar al te goed van wie het geld was en konden ze het perfect teruggeven. Slechts één van de zes testpersonen gaf het geld terug.