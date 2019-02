Pannenkoeken om van te smullen

Je kon er de laatste tijd moeilijk naast kijken: morgen is het Maria-Lichtmis. En dat betekent dat we allemaal aan de pannenkoeken gaan. Maar waarom net pannenkoeken? En wat zijn de lekkerste recepten om zelf mee aan de slag te gaan?

Waarom pannenkoeken?

Maria-Lichtmis wordt veertig dagen na de geboorte van Jezus gevierd, op 2 februari. Dat was namelijk de dag waarop hij volgens de joodse traditie in de tempel aan het volk werd getoond en aan God werd toegewijd. Allemaal goed en wel, maar dat verklaart de pannenkoeken nog niet. Er zijn twee theorieën die de ronde doen. Ten eerste was 2 februari vroeger een van de twee dagen in het jaar dat de plattelandsbevolking van werk kon veranderen. Dat verdiende natuurlijk een feestje. Ze bakten daarom een soort van haardkoeken, die uiteindelijk evolueerden tot pannenkoeken. Ten tweede zijn de vorm en kleur van pannenkoeken een verwijzing naar de zon en het licht. Eet je pannenkoeken op Maria-Lichtmis? Dan ga je een goed jaar tegemoet!

Fluffy pancakes







Pannenkoeken, pancakes… Een pot nat, toch? Voel je dus zeker niet verlegen om eens af te wisselen en dit jaar pancakes te maken in plaats van de traditionele pannenkoeken. We weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn om het ideale recept te vinden, dus bij deze delen we graag het onze. Niet doorvertellen.

Ingrediënten (12 stuks)

150 gram bloem

225 milliliter melk

1 ei

20 gram gesmolten boter

Een flinke snuf zout

1 eetlepel bakpoeder

1 theelepel suiker

Boter om mee te bakken

Bereiding

Zeef alle droge ingrediënten en doe in een mengkom.

Maak een putje in het midden en doe daarin het ei, de melk en de gesmolten boter.

Verwarm wat boter in een grote pan op een middelhoog vuur.

Bak de pancakes in verschillende keren – probeer om kleine cirkeltjes te maken met het deeg.

Verschijnen er luchtbellen aan de bovenkant van de pancake? Dan is het tijd om die om te draaien. Bak tot ze goudbruin zien.

Serveer onmiddellijk met toppings naar keuze (denk aan maple syrup, blauwe bessen, slagroom, spek…).

Traditionele pannenkoeken

Iedereen heeft wel z’n eigen pannenkoekenrecept, dus het is moeilijk om er eentje uit te kiezen. Heb jij nog geen standaardrecept? Deze bereidingswijze heeft in het verleden al z’n nut bewezen en stelt nooit teleur.

Ingrediënten (2 flinke porties)

500 milliliter melk

2 eieren

200 g bloem

1 zakje vanillesuiker

40 gram gesmolten boter

Een snufje zout

Boter om mee te bakken

Bereiding