Dit zijn jullie prachtige gedichten voor Gedichtendag

Speciaal voor Gedichtendag vroegen we aan onze lezers om zelf een gedicht op te stellen. Hun creaties konden ze dan delen via sociale media. Dat leverden enkele verrassende en inspirerende teksten op. Bedankt voor alle inzendingen!

A post shared by Evelien Vandeplassche (@evelien.vandeplassche) on Jan 30, 2019 at 10:18pm PST

A post shared by Elke Jacobs (@elke.jacobs.520) on Jan 30, 2019 at 11:24pm PST

A post shared by Mylan van Espen (@mylanvanespen) on Jan 31, 2019 at 1:18am PST

De dag start op de trein in een wit landschap. Het heeft iets magisch, het heeft iets knap. In plaats van een klaagzang over vertragingen. Kunnen we beter genieten van deze mooie dingen. @metrobelgie #metrogedicht pic.twitter.com/pTOhWD5YXl

— Bart Smans (@Barthez1980) 31 januari 2019