Dit kan je best niet eten voor je uitgaat

Straks gaat het weekend van start en duik je weer de nacht in. Maar voor je dat doet, kan je best even goed nadenken over wat je gaat eten. Want je zomaar volproppen met frieten, zout eten of zelfs een salade kan ervoor zorgen dat je een heel slechte avond beleeft.

Heb je een stevig feestje op de planning staan? Dan moet je dat goed voorbereid aanvatten. Dat betekent enerzijds voldoende én de juiste drank in huis halen, maar ook nadenken over je dieet van de avond. Als een van de volgende items op je menu staat, dan kan de avond wel eens pijnlijker uitdraaien dan gehoopt.

Pittig eten







Hoe lekker het ook is, die pittige kippenvleugeltjes of die pikante curryschotel gooit heel je maag overhoop. Meng daar nog eens een grote hoeveelheid bier bij en je draagt een gevaarlijke cocktail mee in je buik. Als je niet wil dat je halverwege de avond met je hoofd in een wc-pot eindigt, kan je die gepeperde gerechten beter laten voor een andere keer.

Salade

Goed veel groenten, besprenkeld met olijfolie, wat kan daar nu ongezond aan zijn? Wel, het is eigenlijk té gezond. Of beter, het is te mager, waardoor je maag te weinig gevuld is om die sloten alcohol aan te kunnen. Daarom kan je je salade beter uitbreiden met ingrediënten die veel proteïnen bevatten, zoals vlees, noten, bonen, mozzarella, eieren of vis.

Frietjes

Te veel vet is dan ook weer niet goed. Zo moet je oppassen als je je avond begint met een wandeling naar de frituur. Als je te veel frietjes eet, kan het vet ervoor zorgen dat je maag uit balans raakt. Dat kan ertoe leiden dat je je in de loop van de nacht misselijk gaat voelen.

Sushi

Sushi is nog zo’n lekkernij waarvan je niet wist dat het het feestgedruis kan verpesten. Zo is het niet de rauwe vis waarvoor je moet opletten, maar de sojasaus. Die is namelijk heel zout, wat je lichaam uitdroogt. Hetzelfde gebeurt ook als je alcohol drinkt en het is een van de oorzaken van een stevige kater. Wil je dus niet heel je zaterdag in je bed doorbrengen, blijf dan van de sojasaus af.

Zoute snacks

Met wat je hierboven hebt gelezen, zal het geen verrassing zijn dat zoute snacks ook niet bevorderlijk zijn voor je gezondheid de ochtend na een wild feestje. De versnaperingen zijn vooral gevaarlijk omdat ze vaak bij het aperitief gepresenteerd worden, waardoor je lichaam al vroeg op de avond begint uit te drogen. Dat zal je de dag erna zeker voelen.