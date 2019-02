Culinaire cosmetica voor beginners

Steeds meer beautylovers bannen de plastic potjes met dagcrèmes en scrubs uit hun badkamer en gaan op zoek naar alternatieven in de keuken. Want wat je in je mond stopt, doet vaak ook wonderen voor je huid. Zelfgemaakte cosmetica met natuurlijke producten is bovendien goed voor het milieu, je portemonnee, en je hebt er een nieuwe hobby bij. Wij waren benieuwd of deze beweringen klopten en testten enkele recepten uit.

Janne Vandevelde & Camille Van Puymbroeck

Aloë vera voor glanzend haar en een gehydrateerde huid







Dit eerste recept is poepsimpel, als je een aloë vera-plant in huis hebt tenminste. De vetplant bevat een schat aan natuurlijke moisturizer. De gel in de puntige, stekelige bladeren verzacht en hydrateert je huid, bevordert wondgenezing, breekt dode huidcellen af en werkt ontstekingswerend. In de zomer kan de plant ook dienen als aftersun. Daarnaast kan je de aloë vera-gel gebruiken als conditioner voor je haar, zodat je de plant ten volle benut.

Knip een blad af van je plant en snijd het in de lengte open. Aloë vera groeit snel dus het blad zal zich weer hernieuwen. Schraap de gel eruit met een lepeltje en masseer zachtjes in op de huid van je gezicht of je lichaam. De werkzame stoffen in de gel zijn zeer kwetsbaar en verliezen snel hun werking, dus je kan de gel niet lang bewaren.

Gebruik daarom de rest als conditioner voor je haar. Masseer de gel in handdoekdroog haar en wikkel je kapsel in een verwarmde handdoek. Laat de gel 15 minuten intrekken. Spoel je aloë vera-gel vervolgens uit of was je haar met een natuurlijke shampoo.

Onze mening

Wanneer we de gel uit het blad schrapen, lijkt het maar een kleverig boeltje te worden. De gel smeert echter gemakkelijk open en hydrateert heel goed, vooral wanneer we die aanbrengen na het douchen omdat de poriën dan sneller crèmes opnemen. Ook onze haardos profiteert van aloë vera. Onze haren worden iets zachter en we kammen er gemakkelijker door. Als je net als ons lang en dik haar hebt, heb je wel vier bladen nodig. Het loont dus echt de moeite om een aloë vera-plant in huis te halen. Hij staat nog mooi in je interieur ook.

Thee tegen wallen

Krijg je die wallen maar niet weggemoffeld? Dan hoef je alleen maar je theezakjes te recycleren. Met witte thee verdwijnen je wallen als sneeuw voor de zon, want deze thee wordt gemaakt van de jongste knoppen van de theeplant. De bruisende werkzame stoffen kalmeren en ontzwellen de huid rond je ogen.

Zet de waterkoker aan en vul twee theezakjes met witte thee, die je in Aziatische supermarkten, maar ook steeds vaker in gewone supermarkten kan kopen. Laat de thee ongeveer 15 minuten trekken in het hete water. Haal de theezakjes uit het water en laat ze afkoelen. Geniet ondertussen van je thee. Leg de theezakjes onder je ogen en laat de witte thee zijn werk doen.

Onze mening

Voor deze beautybehandeling nemen we een kwartier de tijd om te gaan liggen, anders blijven de theezakjes niet op hun plaats. De witte thee geeft ons een fris en wakker gevoel, maar die blauwe kringen zijn er nog steeds.

Havermoutpeeling voor een zacht gezicht

Dit beautyrecept maak je in een-twee-drie met ingrediënten die je sowieso al in huis hebt: havermout en yoghurt. Het zetmeel in havermout absorbeert overtollig vet en werkt rustgevend voor de gevoelige huid. Deze peeling voedt en verzacht het gezicht en helpt dode huidcellen te verwijderen.

Meng 1 eetlepel havermoutvlokken met 2 lepels geitenyoghurt in een kommetje. Laat het mengsel even weken. Breng de peeling met cirkelvormige bewegingen aan op een droge, gereinigde huid en laat even intrekken. Spoel af met lauw water en dep zachtjes droog met een zachte handdoek.

Onze mening

Omdat we geen geitenyoghurt in huis hadden, kozen we voor yoghurt op basis van koemelk. De peeling is tegen onze verwachtingen in heel gemakkelijk aan te brengen en brokkelt niet af. Na gebruik is onze huid heel glad en is al het overtollige vet verdwenen. Een erg goedkoop en gezond alternatief voor de sheet­masks! Er is wel één nadeel. Je kan deze peeling niet lang bewaren, waardoor je je mengsel telkens opnieuw moet maken. Maar dat hoeft geen excuus te zijn, aangezien je dit recept klaar hebt in één minuut.

Lichaamsscrub met koffie voor een glad velletje

Dringend nood aan een (natuurlijke) scrub, maar geen zin om naar de winkel te gaan? Geen nood, met drie doodgewone ingrediënten flans je zelf iets in elkaar. De suiker zorgt voor de nodige structuur, terwijl de kokosolie een hydratatieboost aan je huid geeft. En koffie is niet alleen handig om ’s ochtends wakker te worden: het wondermiddel zou ook helpen tegen cellulitis.

Vul je pot voor drie vierde met basterdsuiker en voeg daar 1 theelepel gemalen koffie en enkele theelepels kokosolie aan toe. Roer goed door en check de consistentie van je scrub. Is deze te vloeibaar, dan voeg je meer suiker toe. Is de scrub te korrelig of droog, dan voeg je meer kokosolie toe. Hoe gebruik je deze scrub? Haal er met een droge hand wat uit en masseer dit met ronddraaiende bewegingen in op je benen. Duw niet te hard, want zo kun je je huid beschadigen. Spoel vervolgens de restjes weg met water.

Onze mening

Het leek erop alsof je dit recept zo in elkaar kan draaien, maar dat pakte anders uit. De aanwijzingen zijn immers nogal vaag en het vraagt wat geknoei om de juiste verhoudingen te vinden. Wij gingen uiteindelijk voor 200 gram suiker, 15 gram koffie en 50 gram kokosolie. Aan de kleur van onze scrub te zien, zat er veel meer koffie in dan bedoeld. In gebruik bleek het goedje nogal droog en moeilijk te hanteren: de helft viel van de huid nog voordat we de kans kregen om het uit te smeren. Onze zelfgemaakte scrub deed z’n werk wel naar behoren en liet onze huid zijdezacht achter. Wij testten dit product op zondagochtend en dat was maar goed ook – het vergde heel wat inspanning om de koffieresten van onze huid te spoelen en de douche te poetsen. Ideaal voor zij die een extra duwtje in de rug nodig hebben om eindelijk hun badkamer schoon te maken.

Heb je de smaak te pakken?

Deze recepten vormen slechts het topje van de ijsberg in de wereld van natuurlijke cosmetica. Als je deze onder de knie hebt, kan je ook je eigen dagcrème, shampoo of zeep maken. De iets duurdere ingrediënten van deze beautyproducten vind je niet zomaar in de keukenkast, maar wel in de biowinkel. Zelf zeep maken duurt lang, maar je kan er ook lang van genieten. Je moet dus voor jezelf beslissen of je eigen gezonde, natuurlijke producten het waard zijn om geld en tijd in te steken. Wij kunnen alvast niet wachten om weer aan de slag te gaan!

