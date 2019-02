BOOKS. Ex-pornoactrice Sasha Grey schrijft haar derde boek: “Het woord ‘seks’ blijft mensen afschrikken”

Sasha Grey maakte snel carrière als de favoriete pornoster van de vroege 21ste eeuw. De 30-jarige Californische schopte het nadien tot schrijfster, dj en actrice in reguliere films, maar blijft via haar boeken de gangbare ideeën over seks en genot in vraag stellen.

Van de Amerikaanse seksindustrie kreeg Sasha Grey als pornoactrice onderscheidingen voor de beste scènes in orale en groepsseks. Daar mag je haar best aan herinneren, want dat hoofdstuk van haar levensverhaal wil ze zeker niet vergeten.







“Alles is een leerproces en ik heb de verwachtingen en de kritiek van buitenaf altijd frontaal aangepakt. Pornoactrices krijgen onophoudelijk stereotypen naar hun hoofd geslingerd en ik wil dat doorbreken.”

Heb je spijt van je pornocarrière?

“Ik schaam me er niet voor dat ik begonnen ben als pornoactrice. Ik heb ook geen spijt van die ervaring, want die harde wereld was een springplank om snel naar iets anders door te groeien. Ik heb het al vaker gezegd: op die manier heb ik een vuist kunnen maken voor de positie en de seksualiteit van de vrouw. Zo ben ik ook de muze van regisseur Steven Soderberg geworden en kon ik fotografe, dj en zelfs schrijfster worden.”

Wat is je grootste gevecht tegen vooroordelen?

“Door mijn carrière in de porno-industrie hadden veel mensen een kant-en-klaar oordeel over mij, ze gaven me het etiket van losbandige vrouw. Ik werd een tijdlang als de beste beschouwd, maar evengoed werd ik bekritiseerd om mijn beroep. Daarna zei ik de pornosets vaarwel om schrijfster te worden. Wij vrouwen zijn, zoals zoveel minderheden, in een voortdurende strijd verwikkeld.”

Heb je in het genre van de erotische roman je eigen stijl ontwikkeld?

“Mijn eerste inspiratiebron was Markies de Sade. Vandaar de titel van mijn trilogie. Mijn doel was de erotische roman te hervormen: men denkt doorgaans dat die zich exclusief tot vrouwen richt, niet tot koppels of tot mannen. Ik wil de grenzen van de gevestigde canons verleggen, ik wil ironischer en grappiger schrijven. Het leven is nu eenmaal niet perfect.”

Hoe vrij ben je als schrijfster?

“Ik heb het geluk dat ik mijn boeken kan publiceren. Het eerste was – gelukkig – zeer succesvol en kwam uit in 25 landen. Ik blik graag terug op het verleden en ik voel me inderdaad vrij, lees mijn verhalen er maar op na. Ik heb getracht de filmrechten ervan te verkopen, maar dat is niet gelukt. Dus toen ik ‘Het Juliette-genootschap’ (2013) schreef, wist ik dat ik een trilogie wilde. Dat had niets te maken met het succes van het eerste boek.”

Je gebruikt sociale netwerken om je ideeën te verspreiden. Wat houdt je zoal bezig?

“Ik maak me zorgen over migratie, over vooroordelen tegen vrouwen en over het gebrek aan onderwijs in de wereld. Ik wil de preutsheid en de dubbele moraal aan de kaak stellen. En ook het conservatisme van een milieu dat geschokt reageert wanneer ze me in een literair programma zien. Het verbaast me dat het woord ‘seks’ als bron van plezier mensen blijft ‘afschrikken’.”

Je groeide op in een katholiek milieu. Houdt dat bepaalde regels in?

“Ja, ik kreeg een katholieke opvoeding, maar ik ben een vrouw met sterke waarden. En het werk als pornoactrice gaf me veel zelfvertrouwen. Ik werd in de porno-industrie volwassen, ontdekte er mijn seksualiteit en voelde me er veiliger.”

Gabriela Acosta Silva

Metro World News