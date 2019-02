BIZAR. Deze horrorfim is gewoon té eng

Als je naar een horrorfilm kijkt, weet je dat de kans groot is dat je met je handen of een kussen voor je gezicht zal eindigen. Maar de nieuwe horrorfilm ‘The Prodigy’ blijkt té eng te zijn. De film moest zelfs aangepast worden na extreme reacties in het testpubliek.

Heel wat mensen schreeuwden de longen uit hun lijf, waardoor anderen uit het testpubliek de dialogen niet meer konden verstaan. Regisseur Nicholas McCarthy heeft daarom enkele scènes opnieuw gemonteerd.

Bezeten







De film gaat over de 7-jarige Miles (Jackson Robert Scott, ‘It’), die zich steeds vreemder gaat gedragen. Zijn moeder (Taylor Schilling, ‘Orange is the New Black’) vermoedt dat hij wordt bezeten door iets bovennatuurlijks. Terwijl ze vreest voor de veiligheid van haar familie, doet ze alles om hem te helpen.

De film is vanaf 7 februari bij ons in de zalen te zien. Als je durft, kan je hier alvast de trailer bekijken.