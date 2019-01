Zware brand in sociale woning in Doornik

In een sociale woning in Doornik (Henegouwen) is donderdag een brand uitgebroken die voor grote schade heeft gezorgd. De bewoonster van het pand werd met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer van Doornik kwam met grote middelen aanzetten, maar de vlammen sloegen bij aankomst al uit het dak. Volgens sommige buurtbewoners zou er ook een ontploffing zijn geweest.

Het huis is nu onbewoonbaar. De buren kunnen wel weer hun huis in, nadat hun woningen voldoende verlucht zijn. De oorzaak van de brand, die in de keuken zou zijn ontstaan, is niet bekend.

bron: Belga