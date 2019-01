Youth for Climate lanceert nieuw inspraakplatform voor de burgers

Youth for Climate heeft na afloop van zijn vierde klimaatmars een nieuw onlineplatform voorgesteld waarop het inspraak van burgers zal verzamelen. Op www.youth4climate.be kan iedereen zijn idee en stem laten horen om ze zo tot bij de beleidsmakers te krijgen. Het onlineplatform van Youth for Climate komt er in samenwerking met CitizenLab, dat zijn expertise in het bouwen van een inspraakplatform ter beschikking stelt van de jongeren. De gebruikers moeten zich aanmelden en hun postcode ingeven om hun stem te laten horen.

De drietalige website biedt meerdere facetten aan voor de burgers. Ze kunnen er voorstellen indienen om het klimaat te redden, lokale burgerinitiatieven opstarten of mee in discussie gaan over de thema’s die worden aangebracht.







Tot 31 maart kunnen burgers hun ideeën lanceren op de website. Al deze voorstellen worden nadien gefilterd en daaruit volgt de volgende stap waarbij de ideeën worden geanalyseerd door experten en er aan hun haalbaarheid wordt gewerkt. Tenslotte zullen de gebruikers van het inspraakplatform online kunnen stemmen op wat hun de meest waardevolle maatregelen lijken. Met die eindconclusies wordt dan naar de beleidsmakers gegaan.

“We hopen dat er ideeën uitkomen waar de politiek op moet zeggen: ‘goed idee, dat moet er komen’. Het moet gegrond zijn en niet enkel lijken alsof we anarchistische jeugd zijn”, stelt Dries Cornelissens van Youth for Climate.

