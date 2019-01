VUB reikt eredoctoraten uit aan zeven persoonlijkheden die met cijfers verschil maken

Onder meer de cartoonist GAL (Gerard Alsteens) en de Belgische wiskundige Freddy Van Oystaeyen zullen dit jaar van de VUB een eredoctoraat krijgen. In totaal reikt de universiteit er zeven uit aan wetenschappers en persoonlijkheden voor hun bijdrage aan “cijfers die er iets toe doen”. Dat laat de VUB weten in een persbericht. Andere geselecteerden zijn de in 2017 overleden Zweedse statisticus Hans Rosling, wiens zoon Ola Rosling en schoondochter Anna Rosling Rönnlund zijn wereldwijde bestseller “Factfulness” (Feitenkennis) mee hebben voltooid, de Franse historica van de wiskunde Karine Chemla, de Amerikaanse wiskundige Padmanabhan Seshaiyer, die zich inzet voor beter STEM-onderwijs, Brian Durie, een wereldautoriteit in beenmergkanker die samen met zijn echtgenote Susie Lavitt Durie oprichter is van de International Myeloma Foundation en de Nederlandse natuurkundige en wetenschapscommunicator Robbert Dijkgraaf.

“Dit academiejaar staat voor de VUB in het teken van de schoonheid, de kracht en de wijsheid van de wetenschap”, zegt VUB-rector Caroline Pauwels. “We trekken dat door naar de uitreiking van de eredoctoraten, die we in verband brengen met cijfers, data en onderzoeksresultaten die ertoe doen. Ook de figuren en tekeningen van GAL doen ertoe. Ze zetten ons aan tot kritisch denken.”







De eredoctoraten zullen op 2 april uitgereikt worden op de campus van de VUB.

bron: Belga