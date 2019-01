Vier Belgische teams krijgen wildcard voor Omloop Het Nieuwsblad

Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Wallonie Bruxelles en, voor het eerst, Corendon Circus mogen met een wildcard deelnemen aan de Omloop Het Nieuwsblad (WorldTour). Naast de vier Belgische teams krijgen nog drie procontinentale ploegen een uitnodiging: het Franse Direct Energie en Cofidis, en het Nederlandse Roompot-Charles.

De achttien ploegen uit de WorldTour, waarbij Lotto Soudal en Deceuninck – Quick.Step, hebben automatisch startrecht. Movistar, de ploeg van Jürgen Roelandts, tekent overigens voor de eerste keer present in de Omloop.







“De organisatie heeft sterke teams gekozen om met wildcard deel te nemen aan de Omloop Het Nieuwsblad. Deze teams zullen zonder twijfel bewijzen dat ze een meerwaarde voor de wedstrijd zijn”, zegt wedstrijddirecteur Scott Sunderland. “Sommige van deze teams hebben in het verleden al bewezen dat ze durven aanvallen en tegelijkertijd een belangrijke rol spelen in het verloop van de wedstrijd. Bij de zeven geselecteerde teams zitten alle vier de Belgische procontinentale ploegen, omdat deze teams volgens ons een kans verdienen om zich in eigen land te tonen in een van de grootste Flanders Classics voorjaarswedstrijden. De andere drie teams hebben enkele grote namen in hun rangen en ze hebben hun plekje op de startlijst afgedwongen.”

De 74e editie van de Omloop Het Nieuwsblad, tussen Gent en Ninove, vindt plaats op zaterdag 2 maart. Vorig jaar ging de zege naar de Deen Michael Valgren.

bron: Belga