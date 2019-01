Steeds meer uitvindingen rond “Artificial Intelligence”

Wereldwijd zijn er steeds meer uitvindingen die betrekking hebben op kunstmatige intelligentie, de zogenaamde Artificial Intelligence (AI). Dat blijkt uit cijfers van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). Sinds 1950 zijn in totaal 340.000 octrooiaanvragen voor AI-toepassingen ingediend, waarvan de helft tussen 2013 en 2016. Kunstmatige intelligentie is de wetenschap met als doel het creëren van intelligente computersystemen die in staat zijn om zelfstandig te leren, beslissingen te nemen en problemen op te lossen. “Sinds 2013 merken we een sterke stijging op van het aantal patentaanvragen”, benadrukte WIPO-topman Francis Gurry tijdens een persconferentie in Genève. “We verwachten aanzienlijk veel nieuwe producten, toepassingen en technieken op basis van kunstmatige intelligentie die ons dagelijks leven zullen veranderen en in toekomst ook interactie mogelijk zullen maken met de machines die we hebben gecreëerd.”

Vooral in de sectoren luchtvaart en zelfrijdende auto’s is AI populair. Op het gebied van luchtvaart is het aantal octrooiaanvragen sinds 2013 toegenomen met ongeveer 67 procent per jaar, voor zelfstandig rijden komen er jaarlijks 42 procent meer aanvragen bij.







Het Amerikaanse IT-bedrijf IBM en de software- en hardwarefabrikant Microsoft hebben sinds de jaren vijftig het meest ingezet op kunstmatige intelligentie, met respectievelijk 8.290 en 5.930 uitvindingen. Op plaats drie komt het Japanse Toshiba (5.223 uitvindingen). Japan is met twaalf bedrijven in de top twintig van meeste aanvragen, de koploper voor inzet op AI. In de top twintig is ook plaats voor twee Europese bedrijven, beide uit Duitsland, met Siemens op plaats elf en Bosch op negentien.

Het onderzoek naar nieuwe uitvindingen op basis van AI wordt voornamelijk in China en Zuid-Korea gevoerd. In de top twintig van meest actieve onderzoekscentra naar AI, staan zeventien Chinese en drie Zuid-Koreaanse instellingen.

