Staking in Hongaarse Audi-fabriek beëindigd

De staking in de fabriek van de Duitse luxewagenbouwer Audi in het Hongaarse Gyor wordt vanavond na net geen week beëindigd. De directie van de fabriek stemde ermee in om de lonen met 18 procent te verhogen, zo meldde de vakbond AHFSZ. Het nieuws werd door het bedrijf bevestigd aan het Hongaarse persagentschap MTI. De fabriek in Hongarije stelt zowat 12.000 mensen te werk die motoren bouwen, niet enkel voor Audi, maar ook voor andere merken van de Volkswagen-groep. Het is de grootste buitenlandse investering in Hongarije. Sinds donderdag legden ongeveer 4.000 werknemers er het werk neer.

Door de staking kwam een deel van de Audi-productie in Ingolstadt maandag stil te liggen. Nog zeker tot en met morgen is er een noodgedwongen productiestop ingelegd.







Voor de Brusselse fabriek van Audi, die elektromotoren toegeleverd krijgt vanuit Hongarije, had de werkonderbreking niet onmiddellijk gevolgen. Andreas Cremer, secretaris-generaal van Audi Brussels, zei maandag dat de productie tot en met vandaag verzekerd was. “We bekijken de situatie van dag tot dag, maar we hebben voorlopig nog motoren op voorraad of onderweg naar hier”, luidde het.

Bron: Belga