Ruim 3.400 academici drukken politici met neus op feiten

De regeringen in ons land moeten dringend meer ambitie tonen in hun klimaatbeleid. Dat zeggen 3.455 academici, onder wie de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten, in een open brief, bericht De Morgen vandaag. Voor de vierde donderdag op rij komen scholieren op straat om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. In een open brief steken verschillende wetenschappers de jongeren een hart onder de riem . “Op basis van de objectieve feiten kunnen we als wetenschappers enkel besluiten: de actievoerders hebben groot gelijk. Het debat nu aangaan en collectief actie ondernemen is nodig om de overgang naar een koolstofneutrale maatschappij sterk te versnellen”, schrijven de ‘Scientists4climate’.

Het initiatief gaat uit van wetenschappers van verschillende universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instituten, maar de brief werd intussen al door meer dan 3.400 academici uit verschillende disciplines ondertekend. Onder hen vooraanstaande klimaatexperts als Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Huybrechts en de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten.







De academici pleiten ervoor dat de regeringen in ons land de klimaatambities verscherpen. “We staan mijlenver van de doelstellingen”, klinkt het.

bron: Belga