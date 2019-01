PS, cdH en Ecolo vragen hoogdringendheid voor onderzoekscommissie humanitaire visa

Het cdH en de PS zullen in de plenaire Kamer de hoogdringende behandeling vragen van hun voorstellen om een onderzoekscommissie op te richten rond de toekenning van humanitaire visa aan christelijke Syriërs. Ecolo zal die vraag steunen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken is dinsdag gestart met hoorzittingen in het dossier. De bal ging aan het rollen toen bekend raakte dat het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ervan wordt verdacht dat hij voor grof geld heeft gezorgd dat Syriërs op lijsten voor humanitaire visa terecht kwamen. Verschillende Kamerleden stellen vragen naar de rol die het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) daarbij heeft gespeeld.

Georges Dallemagne (cdH) en Julie Fernandez-Fernandez (PS) vinden dat het parlement over een dwingend kader moet beschikken om helderheid in het dossier te brengen. Met andere woorden: een onderzoekscommissie. De hoorzittingen met de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commisssariaart-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen hebben bij hen de indruk nagelaten dat het toekennen van de visa allesbehalve transparant is verlopen. Bovendien vindt de ontbinding van het parlement in de aanloop naar de verkiezingen binnen twee maanden plaats.







Dallemagne en Fernandez-Fernandez stellen zich ook vragen bij de houding van Francken. De gewezen staatssecretaris verstuurt de ene tweet na de andere en geeft interviews, maar is nog steeds niet gehoord in het parlement en er werd nog geen datum voorzien, klagen ze. Francken gaf eerder aan geen problemen te hebben “om volledig transparant” te zijn, “ook in de Kamer”, al voegde hij er aan toe dat een Kamerlid horen in de Kamer “democratisch absoluut geen geplogenheid” is.

bron: Belga