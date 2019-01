Newcastle United breekt transferrecord voor Paraguayaanse spelverdeler

Newcastle United heeft de komst van aanvallende middenvelder Miguel Almiron bekendgemaakt. De 24-jarige Paraguayaan maakte de overstap van MLS-kampioen Atlanta United en zou volgens Britse media zo’n 24 miljoen euro hebben gekost. Hij tekende een contract tot medio 2024. Eerder op de dag namen de Magpies ook de Italiaanse verdediger Antonio Barreca op huurbasis over van Monaco. Almiron was de voorbije twee seizoenen met 22 goals (en 21 assists) in 70 officiële duels de spelbepalende figuur bij Atlanta United in de Major League of Soccer (MLS). Afgelopen najaar veroverde hij met Atlanta de landstitel na in de finale van de play-offs Portland Timbers te hebben geklopt met 2-0. Almiron, een dertienvoudig Paraguayaans international, was voordien actief in eigen land bij Cerro Porteno (2013-2015) en in Argentinië bij Lanus (2015-2016). Met beide teams veroverde hij ook al een landskampioenschap.

De 23-jarige Barreca, een linksachter, wordt tot het einde van het seizoen – met aankoopoptie – gehuurd van AS Monaco. Eerder deze wintermercato leken de Magpies voor die positie te mikken op Jordan Lukaku, maar de piste van de Rode Duivel werd uiteindelijk niet gevolgd.







Almiron en Barreca moeten Newcastle helpen in de strijd tegen de degradatie in de Premier League. Het team van coach Rafael Benitez is momenteel veertiende en heeft vijf punten voorsprong op Cardiff City, dat op de eerste degradatieplaats staat.

bron: Belga