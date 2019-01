“Ik heb niets te maken met de inbraak bij meester Lurquin en veroordeel elke poging om advocaten, juryleden of magistraten te intimideren.” Dat heeft Mehdi Nemmouche, hoofdverdachte op het proces over de aanslag op het Joods Museum van België vandaag verklaard bij het begin van de zitting. Hij herhaalde ook dat hij onschuldig is aan die aanslag en ook niets te maken heeft met de aanslagen in Brussel of Parijs.

bron: Belga