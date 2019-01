Limp Bizkit, Arsenal en Boef op Rock Zottegem

Rock Zottegem maakt woensdag alvast vijf grote namen bekend voor de komende editie. Daaronder de Amerikaanse rockgroep Limp Bizkit, de Belgische popgroep Arsenal en de Nederlandse rapper Boef. Het festival bestaat dit jaar 25 jaar.

Rock Zottegem werd in 1994 voor het eerst georganiseerd op de markt in Zottegem maar groeide de uit tot een festival met zowat 25.000 bezoekers. “25 jaar Rock Zottegem, dat feestje konden we niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt organisator Kurt De Loor. “Binnenkort komen er nog extra namen bij.”

Op vrijdag 5 juli zakken de Amerikaanse rockgroep Limp Bizkit en Midnight Oil af naar Zottegem. “Die behoren niet alleen tot de muzikale top maar durven ook hun politieke mening kwijt”, zegt De Loor. “Bijvoorbeeld om het op te nemen voor het klimaat of voor de oorspronkelijke inwoners van Australië, de aboriginals.”

Op zaterdag 6 juli is het de beurt aan de Amerikaanse rockband Live, het Belgische Arsenal en de Nederlands-Franse rapper Boef. Tickets voor het festival zijn vanaf donderdag/vandaag beschikbaar.

bron: Belga