KMI waarschuwt voor aanvriezende mist

Vandaag is het eerst op veel plaatsen zwaarbewolkt met aanvriezende mist. In het noordwesten is er ’s ochtends kans op een sneeuwbui. Later verschijnen er opklaringen vanaf het zuiden. De maxima liggen tussen -3 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond +1 graad in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en wordt later meestal matig uit het zuidoosten. Vannacht neemt de bewolking toe en vanaf de Franse grens gaat het sneeuwen, bij minima tussen -5 graden in de Ardennen en -1 graad aan zee. In de zuidoostelijke helft van het land wordt het in de loop van de nacht zachter en gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen. In de noordoostelijke helft van het land blijft het vriezen met sneeuw. Rond het einde van de nacht trekt de neerslagzone weg naar Nederland.

Vrijdag is het droog, maar meestal bewolkt. De maxima liggen tussen 1 en 3 graden. De wind waait meestal zwak uit het noordoosten in de noordwestelijke helft van het land. In de zuidwestelijke helft waait de wind eerst matig uit het zuidwesten en later zwak uit het zuidoosten.







Zaterdag is het over het oosten van ons land zwaarbewolkt met langdurige sneeuwval. In het westen zou het droog blijven met zon en wolken. De maxima liggen tussen -2 graden in het oosten en +2 graden in het westen. De wind waait zwak of matig uit noordelijke of noordwestelijke richtingen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Er vallen enkele (winterse) buien bij maxima rond 3 of 4 graden in het centrum.

bron: Belga