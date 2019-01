ITF Midland – Yanina Wickmayer bereikt kwartfinales

Yanina Wickmayer (WTA 136) heeft zich donderdag bij de laatste acht geschaard op het ITF-toernooi in het Amerikaanse Midland (hard/100.000 dollar). Het zesde reekshoofd was in de tweede ronde te sterk voor de Amerikaanse Ann Li (WTA 295), een qualifier. Het werd 4-6, 6-3 en 6-2 na 1 uur en 43 minuten.

Om door te stoten naar de halve finales, moet de 29-jarige Wickmayer voorbij de Amerikaanse kwalificatiespeelster Robin Anderson (WTA 283). Die versloeg de Wit-Russische Olga Govortsova (WTA 341) met 6-2 en 6-3.

Later op de dag komt Wickmayer nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Amerikaanse Christina McHale treft ze in de tweede ronde (kwartfinale) de Canadese Katherine Sebov en de Nederlandse Rosalie van der Hoek.

bron: Belga