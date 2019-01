Frankrijk evacueert opnieuw migrantenkamp

In Frankrijk is vanochtend in het noorden van Parijs gestart met de evacuatie van een migrantenkamp, waar voornamelijk Eritreeërs en Soedanezen verblijven. De inwoners werden met bussen naar opvangcentra gebracht, vooral sportscholen. Het gaat om een vrij recent kamp dat gelegen is onder de ringweg van Parijs, door zijn ligging een erg ongezonde plek voor de honderd migranten die er verbleven. Woensdag werden er ongeveer 190 mensen geregistreerd.

Vanaf 7 uur gingen vrijwilligers rond in het kamp, om de migranten duidelijk te maken dat ze best al hun kledij en vooral hun papieren meenamen. “Jullie kunnen niet terugkomen”, legden ze hen uit.







Deze operatie is al de vierde in haar soort, op tien dagen tijd. Bij de eerste drie werden 800 mensen naar een beschutte plaats gebracht.

Het noorden van Parijs wordt geconfronteerd met een heropleving van het fenomeen van migrantenkampen. De Franse staat heeft daarom aangekondigd dit soort operaties te zullen opvoeren.

Bron: Belga