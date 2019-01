Facebook heeft dinsdag bekendgemaakt een einde te hebben gemaakt aan een omvangrijke manipulatiecampagne die vanuit Iran is georkestreerd en die talrijke landen van over de hele wereld voor ogen had. De sociale website zegt 783 pagina’s, groepen en accounts te hebben verwijderd die een afspiegeling waren van het officiële standpunt van Teheran omtrent gevoelige onderwerpen zoals het Israëlisch-Palestijns conflict, Syrië of Jemen.

Bron: Belga