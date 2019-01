Europese Unie start internationale bemiddeling in Venezuela

De Europese Unie richt een ‘internationale contactgroep’ van Europese en Latijns-Amerikaanse landen op die zullen bemiddelen in Venezuela, waar de economische, politieke en institutionele crisis een hoogtepunt bereikt heeft. Het is de bedoeling de politieke dialoog in het land te faciliteren, en die dialoog te doen uitmonden in de organisatie van nieuwe presidentsverkiezingen. Dat heeft Europees hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini bekendgemaakt. In Venezuela heeft parlementsvoorzitter Juan Guaidó zich vorige week tot interim-president uitgeroepen. Verschillende Latijns-Amerikaanse landen, maar ook de Verenigde Staten, spraken onmiddellijk hun steun voor hem uit en trokken hun handen af van zittend president Nicolas Maduro. Die heeft dan weer de steun van Rusland.

Tijdens een vergadering in de Roemeense hoofdstad Boekarest herhaalden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat ze enkel nog het Venezolaanse parlement erkennen als “legitieme democratische instelling”. Ze zeggen voorzitter Guaidó hun steun toe “in zijn institutionele rol”.







De buitenlandministers beslisten ook dat er een ‘internationale contactgroep’ wordt opgericht die de politieke dialoog in Venezuela moet faciliteren. Volgens Federica Mogherini moet de groep vertrouwen bouwen en “de omstandigheden creëren die noodzakelijk zijn voor nieuwe presidentiële verkiezingen”. De groep krijgt 90 dagen om zijn taak te volbrengen, maar volgens Mogherini is dit in geen geval een deadline die Venezuela wordt opgelegd.

Naast de Europese Unie zelf, zullen verschillende Europese landen deel uitmaken van de contactgroep: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Bolivië, Costa Rica, Ecuador en Uruguay hebben hun medewerking ook al toegezegd, enkele andere Latijns-Amerikaanse landen zullen volgens Mogherini nog volgen.

Volgens de hoge vertegenwoordiger is de EU bereid extra sancties te treffen tegen Venezolaanse gezagsdragers die de crisis proberen te bestendigen. Europa wil ook zijn humanitaire hulp aan het land opvoeren.

Eerder vandaag besliste het Europees Parlement in een resolutie om parlementsvoorzitter Guaidó officieel te erkennen als interim-president. Maar omdat het parlement geen zeggenschap heeft in het Europees buitenlands beleid, was dat echter niet meer dan een symbolische erkenning. De parlementsleden hoopten dat de lidstaten hun voorbeeld zouden volgen, maar dat gebeurt dus niet.

bron: Belga