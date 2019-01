Eén op de vijf Antwerpse werknemers combineert auto en fiets voor woon-werkverkeer

Ruim 11 procent van de Belgische werknemers combineert de auto met de fiets. In Antwerpen is dat zelfs 19,3 procent. Toch blijft koning auto het populairst, weliswaar almaar vaker aangevuld, onder meer met de fiets. Dat blijkt uit de vierde mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener Acerta. Voor zijn verplaatsing tussen het werk en thuis gaat de Belgische werknemer steeds vaker voor een combinatie van vervoermiddelen. Het liefst combineert hij de auto met de fiets: in Antwerpen gebruikt bijna één op de vijf (19,3%) beide om de verplaatsing tussen woning en werkplaats te maken.

Uit de mobiliteitsbarometer blijkt ook dat de populariteit van de fiets zich verder doorzet. Met 38,7% fietsende werknemers in 2018 scoort Antwerpen nog hoger dan het nationale gemiddelde van 26,4%. Acerta benadrukt wel dat de auto het populairste vervoermiddel blijft: 73,6% gaat minstens regelmatig met de auto naar het werk.







Na de fiets is het openbaar vervoer nationaal gezien de grootste stijger. In Antwerpen is 7,1% van de werknemers een regelmatige gebruiker van de tram, trein of bus.

De populariteit van de auto houdt volgens Acerta ook verband met de populariteit van de bedrijfswagen. In 2018 had 19,6% van de Antwerpse werknemers er een. Dat is ook het nationale gemiddelde. “De vorige jaren was er een duidelijke toename van het aantal bedrijfswagens, maar in 2018 is er een stagnering en dat is wel degelijk nieuws”, zegt Kim Dekeyser, kantoordirecteur in Antwerpen.

Acerta ziet twee mogelijke verklaringen. “De gunstige economische conjunctuur heeft geleid tot een belangrijke groei in de tewerkstelling. Deze groei doet zich in belangrijke mate ook voor bij bedienden die traditioneel eerder uitvoerende taken op zich nemen en niet in aanmerking komen voor een firmawagen. Anderzijds staan meer nieuw aangeworvenen kritischer tegenover de firmawagen dan hun voorgangers”, legt Dekeyser uit.

bron: Belga