Drie doden in drugslab Eskel – Twee dodelijke slachtoffers waren Nederlanders

Twee van de drie mannen die dinsdag dood werden gevonden in het drugslab in het Limburgse Eksel komen uit Eindhoven, aldus het Limburgse parket. Een woordvoerster kon verder niets over de mannen vertellen. Het derde slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. De drie zijn volgens het openbaar ministerie zeer waarschijnlijk door giftige dampen om het leven gekomen. De politie was dinsdag in de loods in het dorp Eksel polshoogte gaan nemen na een tip uit het 30 kilometer noordelijker gelegen Eindhoven. Bij aankomst alarmeerden de agenten de brandweer vanwege een chemische geur.

Het is nog onduidelijk wat zich precies in het productiecentrum van synthetische drugs heeft afgespeeld. De loods waar de slachtoffers werden gevonden, deed de laatste jaren dienst als bandencentrale en autogarage. Er worden vaker drugslaboratoria ontdekt in Limburg, meestal in de buurt van de Nederlandse grens.

Bron: Belga