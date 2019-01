Dode en zes gewonden bij schietpartij in Bastia, dader doodt zichzelf

Een zestiger die zich urenlang had verscholen in zijn flat in de Corsicaanse stad Bastia, nadat hij woensdagnamiddag één persoon had omgebracht en vijf anderen had verwond, is rond middernacht dood aangetroffen door de speciale eenheden. De man beroofde zichzelf van het leven. Dat maakte de burgemeester van de Corsicaanse stad, Pierre Savelli, bekend.

De feiten speelden zich af in de volkswijk Montesoro, in het zuiden van Bastia. De dader is een inwoner van de wijk, die al meermaals werd veroordeeld voor geweldfeiten en doodsbedreigingen. “Hij probeerde te schieten op een tiental personen”, zei openbaar aanklager Caroline Tharot. De bewaker van het gebouw kwam daarbij om. Vijf anderen, drie vrouwen en twee mannen, raakten gewond.

Aan de basis van het drama zou een ruzie met een buurman liggen, zei Tharot. Het zou gaan om een ruzie over een hond die al een vijftal jaar aansleept. Volgens Tharot zou de hond van de dader de vriendin van de buurman gebeten hebben.







Die buurman was het eerste slachtoffer woensdagmiddag. De man van 23 jaar ligt in het ziekenhuis maar verkeert niet in kritieke toestand. Ook een politieagent raakte gewond.

