Cyber-incident bij Airbus

Vliegtuigbouwer Airbus is getroffen door een cyberincident. Bij de divisie voor commerciële vliegtuigen kregen onbekenden toegang tot gegevens, aldus een verklaring van het bedrijf. De onderneming heeft direct “passende maatregelen” genomen en de veiligheidsmaatregelen versterkt. Deskundigen zijn momenteel aan het bekijken wat de oorsprong is van de hack. Inmiddels is wel duidelijk dat er ongeautoriseerd toegang is geweest tot contact- en identificatiegegevens van medewerkers. Het incident heeft volgens Airbus, dat de relevante autoriteiten heeft ingelicht, voor zover nu bekend geen effect op de commerciële activiteiten.

Bron: Belga