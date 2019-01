Belgen in het buitenland – Youri Tielemans maakt op de valreep de overstap naar Leicester City

Rode Duivel Youri Tielemans heeft donderdag op de slotdag van de wintermercato de overgang gemaakt naar Leicester City. De Foxes huren de middenvelder tot het einde van het seizoen van Monaco. Tielemans wordt zo de zeventiende Belg in de Premier League. De Portugees Adrien Silva maakt de omgekeerde beweging. Hij wordt door Leicester City tot het einde van het seizoen verhuurd aan AS Monaco. De transfer van de 21-jarige Tielemans hing al enkele dagen in de lucht. Monaco trok in de wintermercato met Cesc Fabregas (Chelsea) en William Vainqueur (Antalyaspor) concurrenten voor onze landgenoot aan en de heraangestelde hoofdcoach Leonardo Jardim leek hen de voorkeur te zullen schenken.

Tielemans moest in de heenronde de ‘patron’ worden van een nieuw, en piepjong, Monaco, maar slaagde daar niet in. De Monegasken kenden een desastreuze eerste seizoenshelft en staan na 22 speeldagen voorlaatste in de Ligue 1, met slechts vijftien punten. In de groepsfase van de Champions League werden ze met 1/18 roemloos laatste in een poule met onder meer Club Brugge.

Tielemans kwam in de zomer van 2017 voor 25 miljoen euro over van Anderlecht. Met paars-wit had hij twee landstitels op zijn palmares geschreven, maar in Monaco begon hij opnieuw onderaan de ladder. Ondanks een groot aantal speelminuten slaagde hij er nooit helemaal in te overtuigen. De Brusselaar kwam in anderhalf seizoen in het prinsdom uiteindelijk tot 65 officiële duels. Daarin scoorde hij zes keer, zijn aantal assists bleef op 3 steken.

De negentienvoudige Rode Duivel komt in Leicester terecht bij een middenmoter in de Premier League. De Foxes staan na 24 speeldagen elfde, met 32 punten. Tielemans zal op het middenveld naast de Nigeriaan Wilfred Ndidi (ex-Racing Genk) kunnen postvatten.

Leicester City zal in het geheugen van voetbalsupporters waarschijnlijk voor altijd herinnerd worden aan die uiterst onverwachte landstitel in het voorjaar van 2016. De blauwhemden kroonden zich toen tegen alle logica in tot Premier League-kampioen, na een seizoen eerder tot de laatste speeldag tegen de degradatie te hebben moeten vechten.

bron: Belga