Anuna De Wever: “We zijn nog lang niet voldaan”

Het enthousiasme en de vastberadenheid van de klimaatspijbelaars is nog lang niet uitgewerkt. Dat bewezen vandaag opnieuw 12.500 jongeren tijdens hun mars in Brussel. “We zijn nog lang niet voldaan”, verduidelijkt bezielster Anuna De Wever. De jongeren stapten ditmaal van Brussel-Noord naar Brussel-Zuid op een traject dat beter aangepast is aan hun grote massa. Opnieuw klonk “On est plus chaud que le climat” en “What do we want? Climate change! When do we want it? Now! ” luid in de jongerenmassa.

Met hun mobilisaties blijven ze de druk op de politici opvoeren. Woensdag werden ze in het Vlaams parlement uitgenodigd, maar dat stelde hen niet gerust. “Gisteren zagen we de politici kibbelen en met de vinger naar elkaar wijzen. De discussie is niet meer of we het halen, maar wel welke oplossingen we zullen zoeken voor een beter klimaat”, verklaart Kyra Gantois, mede-oprichtster van Youth for Climate.







De klimaatspijbelaars willen geen excuses meer horen, maar eisen echte antwoorden en maatregelen van de Belgische politici. “We hoorden dat we pessimisten zijn, dat we jong en naïef zijn en dat we niet weten hoe het politiek systeem werkt. Maar als het politiek systeem geen zorg draagt voor het klimaat, dan is er iets mis met dat systeem”, zegt Anuna De Wever.

bron: Belga