Vrouw zit weekend lang vast in lift op het werk

Een Amerikaanse vrouw is maandag gered nadat ze vanaf vrijdagavond heeft vastgezeten in de lift van een huis in New York. Ze werkt daar al 18 jaar lang als schoonmaakster. De vrouw ligt nu in stabiele conditie in het ziekenhuis.

Het huis waar de onfortuinlijke dame vastzat, is eigendom van Warren Stephens, CEO van investeringsbank Stephens. De miljardair was met zijn familie een weekend de stad uit, terwijl kuisvrouw Marites Fortaliza nog in het huis aanwezig was.