VIDEO. Super Bowl maakt plaats voor Kitten Bowl

De Super Bowl is elk jaar opnieuw een van de belangrijkste evenementen in de Verenigde Staten. Nu zondag is het weer zover en vindt de finale van het American Football-seizoen plaats. Geen fan van overmatig zwetende macho’s? Kijk dan eens naar de Kitten Bowl.

Kitten Bowl







De Kitten Bowl wordt uitgezonden via Hallmark Channel en alle ‘deelnemers’ werden gered doorheen de Verenigde Staten. De wedstrijd vond voor het eerst plaats in 2014 en sindsdien werden er al 25.000 katten geadopteerd. Je kan de uitzending zondag online bekijken. Kan je niet wachten tot dan? Deze katleten stalen de show in 2017!