VIDEO. Deze hamburgerketen misleidt vleeseters met plantaardige burger

Ellis Gourmet Burger pakt vandaag als eerste hamburgerrestaurant in ons land uit met een volwaardige plantaardige burger. Ter promotie werden klanten beetgenomen met een verborgen camera.

Nietsvermoedende restaurantbezoekers krijgen bewust een verkeerde bestelling voorgeschoteld, waaronder een plantaardige burger. En wat blijkt? De ober heeft de handen vol om de foutieve bestellingen recht te zetten, maar geen van de klanten merkt op dat de burger werd verwisseld. Het plantaardige ‘vlees’ wordt gretig naar binnen gesmikkeld.

Klassieke rundsburger







De nieuwe burger bevat 20 gram proteïnen en is gluten-, soja- én cholesterolvrij, maar ziet eruit als een klassieke rundsburger. “Vleesvervangers zijn niet nieuw, maar tot hiertoe kon de smaak van vlees niet worden geëvenaard. The Beyond Burger moet daar verandering in brengen”, vertelt Thierry Canetta, CEO van Ellis Gourmet Burger. “Meer en meer mensen zullen op termijn overschakelen naar plantaardige alternatieven voor vlees en wij willen hier als eerste aan tegemoetkomen”