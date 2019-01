Nike ligt onder vuur vanwege “godslasterend” logo

Nike ligt onder vuur vanwege een online petitie tegen zijn model Air Max 270. Op de zool zou het woord Allah staan en dat kan niet volgens de initiatiefneemster.

Saiga Noreen is van mening dat het omgekeerde design op de zool van de Air Max 270 godslasterend is. “Doordat Allah op de zool staat, zal Zijn naam besmeurd worden door modder en ander vuil”, schrijft de vrouw.







(Lees verder onder de foto.)

“Het is een schande dat Nike de naam van God op een schoen zet”, gaat Noreen verder. “Het is onrespectvol en enorm beledigend voor moslims en de islamitische religie. Daarom roep ik Nike met deze petitie op om dit model uit de winkelrekken te halen.” De moslima verzamelde al bijna 19.500 handtekeningen.

Respect

Voorlopig is het nog niet duidelijk of Nike ook effectief stopt met de verkoop van de schoenen. In een reactie klinkt het dat het logo een gestileerde weergave is van het originele Air Max logo. “Het is niet de bedoeling dat iemand hier iets anders in ziet. Nike heeft respect voor alle godsdiensten en we nemen deze klacht dan ook serieus.”