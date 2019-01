Nieuwe ‘Temptation Island’-verleider: “Onenightstands? Daar ben ik wat ouderwets voor”

Na de namen van de verleidsters van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’, komen we stilaan ook meer te weten over wie de vrouwenharten tijdens ‘de ultieme relatietest’ sneller zal doen slaan. Zo is het nu ook bekend dat de 24-jarige Maxime die taak op zich zal nemen. De sportieveling is opgegroeid in Dubai en zegt niet zo’n fan te zijn van onenightstands.

Een van de eerste zaken die opvallen aan Maxime is zijn opvallend accent. Hij spreekt uiteraard Nederlands, maar gooit er vaak een Engels woord tussen. Dat is een gevolg van zijn jeugd in Dubai. Zijn gezin verhuisde daar naartoe toen Maxime drie jaar oud was, omdat zijn vader daar kon gaan werken. Vorig jaar kwam hij terug naar België, maar nog steeds probeert hij regelmatig naar Dubai af te reizen. “Het is hier in België momenteel veel te koud voor mij. Ik heb zon nodig, dat geeft me energie.” (lacht)

“Je voelt je altijd gebruikt na een onenightstand”







Lang heeft Maxime niet getwijfeld over zijn deelname aan ‘Temptation Island’. “Ik heb dat altijd een interessante show gevonden. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die trouw kunnen blijven. Ze bestaan uiteraard wel, maar ik test graag de grenzen af”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. De 24-jarige sportliefhebber is in het echte leven geen playboy. “Zelf heb ik al een vijftal relaties gehad. Daar zaten lange relaties bij, maar ook enkele korte. Ik heb ook al wel enkele onenightstands gehad, maar ik vind dat achteraf zoiets raars. Je weet nooit wat er daarna nog gaat gebeuren. En eerlijk: je voelt je dan ook een beetje gebruikt. Ik ben op dat vlak nogal van de oude stempel, vrees ik.” (lacht)

De verleider heeft vertrouwen in zijn looks en denkt over een fysiek wapen te beschikken. “Ik heb een flinke bos haar en dat vind ik toch wel een troef. Vrouwen vinden dat leuk om daar aan te zitten. (lacht) Daarnaast ben ik een heel sociaal iemand en makkelijk in de omgang. What you see is what you get. Oh ja: ik ben ook heel goed met talen. Moest ik, door mijn talenkennis en mijn deelname aan ‘Temptation Island’ een mediacarrière kunnen uitbouwen, dan zeg ik daar geen ‘nee’ tegen!”