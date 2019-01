Kat Kerkhofs gaat voluit voor tv-carrière met bekende manager

Kat Kerkhofs meent het serieus met haar televisiecarrière. Het gezicht van ‘Voetbalvrouwen’ en ‘Tipsy’ heeft getekend bij het bedrijf van manager Bob Savenberg. Die ontfermt zich onder andere over Andy Peelman, Mathias Vergels en Staf Coppens en stond mee aan de wieg van Clouseau.

Kath Kerkhofs wil alles op alles zetten om een loopbaan uit te bouwen als televisiegezicht. Met de programma’s ‘Voetbalvrouwen’ en ‘Tipsy’ en haar deelname aan ‘Dancing with teh Stars’ nam ze al een goede aanloop, maar om een versnelling hoger te schakelen heeft ze professionele hulp onder de arm genomen. De vrouw van Rode Duivel Dries Mertens tekende onlangs een contract bij House of Entertainment. Dat is het managementbureau van Bob Savenberg, een grote naam in de Vlaamse showbusiness.

“Ze is een echte publiekslieveling geworden”







Savenberg zet de professionele richting uit van namen zoals Andy Peelman, Mathias Vergels en Staf Coppens uit en was één van de oprichters van Clouseau. Hij ziet veel potentieel in Kat. “Ik volgde Kat al ten tijde van ‘Voetbalvrouwen’. Toen viel het me al op dat ze heel veel in haar mars heeft en pittige vragen kan stellen. In ‘Dancing with the Stars’ bewees ze ook nog eens dat ze niet op haar mondje gevallen is. Bovendien is ze door haar ontwapenende persoonlijkheid een echte publiekslieveling geworden”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Concrete plannen zijn er nog niet en Savenberg wil het lot van Kat nu nog niet verbinden aan één zender. “Ik zie voor Kat een mooie toekomst als presentatrice en/of programmamaakster. Of dat bij VIER, VTM, Eén of een andere zender zal zijn, staat nog niet vast. Als er interesse is, of iemand komt met een interessant voorstel, dan zullen we met die zender in kwestie zeker gaan praten. Zolang Kat maar haar ding kan doen.”