Geen scheerschuim in huis? Probeer dit keukenmiddeltje eens!

Voor mensen die bezig zijn met duurzaamheid, is die bus scheerschuim al langer een doorn in het oog. De flessen zijn moeilijk recycleerbaar en laten ook nog eens schadelijke gassen vrij. Misschien heb je ondertussen je toevlucht genomen tot ouderwetse scheerzeep, maar het kan nog makkelijker.

Kookingrediënt

Bovendien heb je dit middeltje negen kansen van de tien in je keukenkast staan. Kan je al raden over wat we het hebben? Juist ja, olijfolie. Dat is niet alleen een heerlijke toevoeging aan talloze gerechten, maar kan je ook prima als vervanging voor scheerschuim gebruiken. Al is het misschien wel aan te raden om niet dezelfde fles in de keuken en de badkamer te gebruiken.

Glad en gehydrateerd







Waarom werkt het zo goed? Niet alleen glijdt het scheermesje soepel over je benen, je huid heeft er ook baat bij. Gedaan met droge benen en scheeruitslag. Tipje: doe de olijfolie in een hervulbare sprayflacon om knoeien te vermijden. Let ook op, want je douche kan best wel glibberig worden. Maar je moet er dan ook iets voor over hebben natuurlijk.