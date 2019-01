Cara Delevingne gaat naakt voor Frans modemerk

De Britse actrice Cara Delevingne is het gezicht – en het lichaam – van de nieuwe Balmain-campagne. “Ik hou zo veel van haar dat ik haar zonder kleren wilde zien”, legt ontwerper Olivier Rousteing uit.

De 26-jarige actrice schittert op twee unieke foto’s, gemaakt door de Duitse fotograaf Dan Beleiu. In de ene kijkt de ‘Suicide Squad’-actrice met haar koele blik recht in de cameralens, terwijl Balmain-ontwerper Olivier Rousteing haar borsten bedekt met zijn handen. In de tweede foto poseert ze volledig (bedekt) naakt voor het gigantische logo van het Franse modehuis.







De bedenkers van de lentecampagne kozen bewust voor zwart-witte foto’s. “De campagne beeldt het samensmelten van twee huidskleuren af. We kozen voor naakt omwille van de authenticiteit. Daarmee gaan we ‘back to basics’: ik wilde dat het er puur en transparant uitzag”, vertelt Olivier Rousteing aan WWD.

Niet flirterig

De Franse ontwerper wilde absoluut Cara Delevingne als het gezicht voor de campagne. “Ik hou zo veel van haar dat ik haar zonder kleren wilde zien. Haar blik is zo krachtig en aantrekkelijk. De beelden zijn heel sensueel, maar er is niets flirterigs aan”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat Cara Delevingne poseert voor Balmain. In 2014 straalde ze ook al op de herfstcampagne van het kledingmerk, naast Jourdan Dunn, Issa Lish, Kayla Scott, Binx Walton, Jackson Hale en Ysaunny Brito.