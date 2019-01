Belgen blijven Facebook trouw

De Belgen blijven, ondanks de schandalen, actief op Facebook, de sociaalnetwerksite die binnenkort zijn 15e verjaardag viert. Het gebruik is wel afgenomen en gevarieerder geworden.

Sinds het netwerk in 2004 werd opgericht, werd Facebook vanaf 2008 echt populair in ons land. Vorig jaar waren er ongeveer 7,3 miljoen Belgische gebruikers, zo blijkt uit de cijfers die het bedrijf aan adverteerders geeft. Tussen de 6 en 7 miljoen Belgen zijn maandelijks actief.







Deze cijfers zijn moeilijk in detail te analyseren. Het gaat om gebruikers die de afgelopen maand minstens een actie op het netwerk hebben ondernomen en vertelt niets over de frequentie.

Privacyproblemen

De schandalen die het bedrijf de afgelopen jaren achtervolgden, hebben geen negatieve gevolgen gehad voor het aantal leden in België en wereldwijd. Het gaat bijvoorbeeld om het schandaal rond Cambridge Analytica, waarbij de gegevens van 87 miljoen gebruikers gebruikt werden voor politieke doeleinden.

Daarnaast veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg Facebook vorig jaar nog omdat omdat het de privacy in ons land niet respecteert. Het heeft de Belgen er echter niet toe aangezet hun account af te sluiten. “We hebben het gevoel dat we informatie over familie of de actualiteit gaan missen als we het sociale netwerk verlaten”, aldus Degraux. “Facebook is als harddrugs: u weet dat het niet goed is, maar u blijft het toch gebruiken”, stelt consultant sociale media Xavier Degraux.

Ook de adverteerders keren Facebook niet de rug toe, al variëren ze hun aanbod via Instagram, waar de betrokkenheidsgraad groter is, besluit Degraux.