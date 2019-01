Ariana Grande zet gênante tattoofout recht

Gisterenavond was het alle hens aan dek op sociale media, want lievelingetje Ariana Grande had een nieuwe tattoo. Het enige probleem? Er stond een – behoorlijk groot – foutje in. De vertaling van de Japanse tekens was namelijk behoorlijk hilarisch.

De bedoeling was eigenlijk om ‘7 Rings’ te laten zetten, de titel van Ariana’s laatste hit. De zangeres koos niet voor het Engels, maar voor de Japanse vertaling ervan. Ze postte een foto op sociale media en het kwaad was geschied. Heel wat fans wezen haar er namelijk op dat er op haar hand niet ‘7 Rings’, maar ‘Barbecue Grill’ te lezen stond. Oeps.

for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv

— Alice (@alice2096) January 30, 2019