Allereerste exclusieve fictiereeks op Instagram gefilmd in Antwerpen

Instagram staat op dit moment vooral bekend om de foto’s, stories en – voor zij die er meer van kennen – InstaTV. Binnenkort kan je er echter ook fictiereeksen bekijken. De eerste exclusieve Instagramreeks wordt op dit moment in België gefilmd.

Eyeworks

Productiereeks Eyeworks kreeg de eer om de serie te filmen, die voorlopig de naam ‘Instaverliefd’ draagt. “Instagram is een medium waar vooral jongeren mee bezig zijn. Met ‘Instaverliefd’ verkennen we de mogelijkheden van dit medium, met een leuke reeks die helemaal aansluit bij de leefwereld van jongeren. Het is heel interessant om hiermee te pionieren”, aldus Peter Bouckaert, producent van Eyeworks. De afgelopen dagen werd er reeds gefilmd in Antwerpen en ook dit weekend gaan de opnames door.

'Instaverliefd'







In de reeks spelen vier jongeren de hoofdrol. Ze dagen elkaar uit om zo veel mogelijk dates te bemachtigen, die elk goed zijn voor een bepaald aantal bonus- of strafpunten. Eind goed, al goed natuurlijk, want eigenlijk gaan ze op zoek naar ware liefde. Midden maart zou ‘Instaverliefd’ in première moeten gaan op Instagram. Of de serie achteraf ook op andere kanalen verschijnt, is afwachten. Instagram gaat met de productie trouwens Facebook, YouTube en Snapchat achterna. Ook die sociale media lanceerden al eigen series.