Winterweer – Gladde wegen tijdens ochtendspits, stel verplaatsingen uit

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt weggebruikers dat de wegen tijdens de ochtendspits glad kunnen zijn en niet volledig sneeuwvrij. Een aangepaste rijstijl is noodzakelijk. Hou ook rekening met langere reistijden wegens de moeilijkere rijomstandigheden. “Indien mogelijk, stel dan je verplaatsing uit”, waarschuwt AWV. De verwachte sneeuwzone bevindt zich om 5.30 uur woensdagochtend boven West- en Oost-Vlaanderen. Door de intensiteit van de sneeuwval is het niet gemakkelijk om de wegen volledig en onmiddellijk sneeuwvrij te maken. Tegen 6 uur zal de sneeuwzone volgens de voorspelling Vlaams-Brabant bereiken en omstreeks 7 uur zal ze de provincie Antwerpen aandoen. De neerslag kan intens zijn en daardoor kunnen de wegen snel een laagje sneeuw krijgen, ook al is er preventief gestrooid. Daar waar sneeuw valt, dalen de wegdektemperaturen waarbij deze onder het vriespunt kunnen zakken wat voor gevaarlijk gladde wegen kan zorgen.

AWV blijft actief de situatie opvolgen en zal uitrijden om sneeuw te ruimen en extra zout te strooien waar en wanneer nodig. Bij een grote hoeveelheid neerslag kunnen de preventief aangebrachte smeltmiddelen wegspoelen. Afgelopen nacht gebruikte AWV 900 ton strooizout om de gladheid op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen te bestrijden.

Weggebruikers die toch de weg op moeten, wordt gevraagd om voor vertrek de weersvoorspellingen na te kijken, de berichtgeving in de media te volgen en de website van het Verkeerscentrum (www.verkeerscentrum.be) te raadplegen.

bron: Belga