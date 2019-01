Verkiezingen19 – Verjonging op West-Vlaamse N-VA-lijsten

De West-Vlaamse N-VA-verkiezingslijsten vertonen een stevige verjonging. Vlaams en federaal lijsttrekker Bert Maertens en Sander Loones, zelf nog lid van de jonge garde, gaven woensdag een inkijk in de lijstvorming en stelden de eerste kandidaten voor. Op federaal niveau is Yngvild Ingels uit Menen, 40 jaar, een eerste wit konijn op de tweede plaats. Zij deed al ervaring op op het kabinet van oud-minister Jan Jambon en stapt voor het eerst actief in de politiek. Zij wordt gesteund door Vlaams parlementslid Björn Anseeuw en Kamerlid Koenraad Degroote. Het 36-jarige Kamerlid An Capoen uit Brugge staat op plaats vijf, gevolgd door Kamerlid Brecht Vermeulen en nog een andere dertiger: Dimitri Soenen uit Ieper. Dapnhé Dumery, sinds kort burgemeester van Blankenberge, vormt een duwerstandem met Jean-Marie Dedecker.

Op Vlaams niveau drie dertigers op de eerste plaatsen, met naast Izegems burgemeester Bert Maertens, nog een wit konijn Maaike De Vreese uit Brugge en Vlaams parlementslid Axel Ronse uit Kortrijk. Net zoals op de Vlaamse lijst krijgen de jonge kandidaten steun en ervaring van ‘anciëns’ Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan, en Vlaams parlementslid Cathy Coudyser uit Knokke-Heist. De 37-jarige Gijs Degrande uit Beernem krijgt plaats zes, de 34-jarige Ieperse schepen Eva Ryde staat op plaats zes. Danielle Godderis-T’Jonck uit Alveringem duwt.

bron: Belga